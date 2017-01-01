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01 Ocak 2017 Pazar 08:00
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TELKODER’in Başkanı Yusuf Ata Arıak güven tazeledi

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER), 9. Olağan Genel Kurulu’nda, Yusuf Ata Arıak tekrar başkan seçildi. Alternatif işletmecilerden oluşan üyelerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda, 2017-2018 döneminde TELKODER’de görev yapacak yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu da oybirliğiyle belirlendi.

TELKODER'in Başkanı Yusuf Ata Arıak güven tazeledi
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TELKODER’in yeni dönemi hakkında Başkan Yusuf Ata Arıak, “Derneğimiz, telekomünikasyon işletmeciliği alanında sivil toplumun merkezi haline geldi. Sektörde yoğun rekabet yaşayan, Turkcell, Vodafone , Türk Telekom ve Türksat, TELKODER’in evsahipliğinde bir araya gelerek ortak altyapı konusundaki son yaklaşımlarını ve görüşlerini paylaştılar. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, BTK ve siyasi parti temsilcilerinin de katılarak desteklerini verdikleri TELKODER’in genel kurulu kapsamında seçilen yeni yönetim ekibimizle Türkiye’de telekomünikasyon sektörünün önünün daha hızlı açılması için faaliyetlerimizi inançla sürdüreceğiz” dedi. İki yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen TELKODER Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu.

Yönetim Kurulu/Asil Üyeler: Yusuf Ata Arıak-Başkan, Tanju Erkoç- Başkan Vekili, Halil Nadir Teberci-Sayman Üye, Melih Özgüç-Üye, Cem Çelebiler-Üye.
Yedek Üyeler: İlyas Turgut, Hakan Akan, Gökhan Erkman, Cenk Keylan, Ceren Okutan.
Denetleme Kurulu-Asil Üyeler: Oktay Demir-Başkan, Ogün Sarı-Üye, Aydın İpekişleyen-Üye.
Yedek Üyeler: Kağan Akcan, Canan Sayın Denizhan, Mehmethan Şişik.

 

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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
TELKODERYusuf Ata Arıak

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