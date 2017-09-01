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01 Eylül 2017 Cuma 08:00
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Temmuz ihracatı yüzde 31.2 artışla 11.4 milyar dolar oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Temmuz 2017 ihracat rakamlarını Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla Manisa’daki Vestel City’de açıkladı. TİM verilerine göre Temmuz 2017 ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.2 artışla 11 milyar 474 milyon dolar oldu.

Temmuz ihracatı yüzde 31.2 artışla 11.4 milyar dolar oldu
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TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “TÜİK verilerine göre 2011 yılı Ağustos ayında yakaladığımız yüzde 31.9’luk artıştan sonra gelen en yüksek oran. Yani son 6 yılın en iyi, son 8 yılın en iyi 2. performansı. İhracat artış oranında çok önemli bir rekora imza atmış olduk. Büyük bir ülkeyiz, sağlam bir ekonomiyiz. İştahlı yatırımcılarımız, kendini adamış çalışanlarımız var” dedi.
Büyükekşi; “Almanya uzun yıllardır ihracatımızda zirveyi kimseye kaptırmıyor. Bu ay da yüzde 28.2 artışla yerini sağlamlaştırdı. Son dönemde yaşanan geçici kriz ortamının ticaretimizi etkilememiş olması bizleri mutlu etti. İki ülke birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı. Temennimiz, bu gergin ortamın bir an evvel olağan seyrine geri dönmesi” açıklamasını yaptı.
TİM verilerine göre Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında en yüksek artış yüzde 95.7 ile Rusya’ya kaydedilirken tek düşüş yaşanan ülke Mısır oldu. En fazla ihracatı sırasıyla otomotiv, hazır giyim-konfeksiyon ve kimyevi maddeler sektörleri yaparken en fazla artış kaydeden sektörler gemi ve yat, mücevher, zeytin ve zeytinyağı oldu.

 

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