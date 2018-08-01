01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:00

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TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri için geri sayım başladı

TESİD (Türk Elektronik Sanayicileri Derneği), bu yıl 17. kez verilecek olan Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri için son başvuru tarihini 15 Ağustos olarak açıkladı.