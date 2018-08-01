TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri için geri sayım başladı

TESİD, bu yıl yarışmaya, teknoparklardaki genç girişimcileri de davet etti. Algoritma etkinliğinde katılımcılar Endüstriyel IoT (nesnelerin interneti), yapay zekâ, 5G, makine öğrenmesi, siber güvenlik ve akıllı şehir alanlarında yeni nesil uygulamalar için proje geliştirecek, sonuçlarını TESİD üyesi elektronik sanayi firmaları ile paylaşacak böylece yarışma kapsamında yeni işbirlikleri fırsatı yakalayacaklar. Bu kategoriye de 15 Ağustos’a kadar başvurulabiliyor. “Yeni nesil teknolojiler sadece bildiklerimizi yeni yollarla yapma imkânı sunmakla kalmıyor, daha önce olmayan iş modelleri ve hizmetleri de mümkün kılıyor” diyen Netaş CEO’su ve TESİD Yönetim Kurulu Başkanı C. Müjdat Altay, “Ülkemizin ürettiği katmadeğeri ancak yeni teknolojileri geliştirerek artırabiliriz. Kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte güçlü çözümler üretmesini önemsiyoruz. Geleneksel ‘Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri’ ile yenilikçi fikirlerin ticarileşmesine katkıda bulunarak bilişim ekosistemini zenginleştirmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı. Ödüllere başvurmak isteyen fikir sahiplerinin TESİD internet sitesi üzerinden (tesid.org.tr) başvuru formu doldurmaları gerekiyor.