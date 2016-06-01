TİM, 2015 yılının en başarılı İlk 1000 ihracatçı firmasını açıkladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2015 yılında en başarılı ilk 1000 ihracatçı firmayı açıkladı. Buna göre 2015’in ihracat şampiyonu 3 milyar 847 milyon dolar ile Ford Otomotiv oldu.

TÜPRAŞ ise geçen yıl 2 milyar 912 milyon dolarla ikinciliği elde ederken OYAK Renault 2 milyar 678 milyon dolarla üçüncü sırada yerini aldı.

İhracatta 2015’in ilk 1000 firmasını değerlendiren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Türkiye’nin 2015’teki 143.9 milyar dolarlık toplam ihracatının yüzde 48.7’sini ilk 500 firma yaptı. İkinci 500 firma ihracatın yüzde 8.8’ini, geri kalan 62 bine yakın firma da toplamın yüzde 42.5’ini gerçekleştirdi. Burada önceki yıllara göre ihracatın tabana yayıldığını görüyoruz” dedi.

Türkiye genel ihracatında geçen yıl ilk üç sırayı paylaşan firmaları sırasıyla Kibar Dış Ticaret 2 milyar 433 milyon, Vestel Ticaret 2 milyar 155 milyon, TOFAŞ 2 milyar 57 milyon, Arçelik 1 milyar 783 milyon, Toyota Otomotiv 1 milyar 184 milyon, Bosch Sanayi 1 milyar 59 milyon ve TGS Dış Ticaret de 1 milyar 4 milyon dolarlık ihracatla takip etti. Türkiye’de 2014 yılında 61 bin firma ihracat gerçekleştirirken, 2015’te ise bu rakamın 63 bine ulaştığına vurgu yapan TİM Başkanı Büyükekşi, “Bu hızla devam edilmesi halinde 2023 yılındaki 100 bin ihracatçı firma hedefine ulaşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Firma düzeyinde de 10 firmanın bir milyar dolar üzerinde ihracata imza attığını hatırlatan Büyükekşi, “Firmalarımızın ihracatında 1 milyar dolar eşiğini önemsiyoruz. 2023 yılı hedefimiz 50 firmamızın yıllık 1 milyar dolar ihracat barajını aşması. Diğer taraftan, 2015 yılında 500 milyon ile 1 milyar arası ihracat yapan 14 firma var. 100 milyon dolar ile 500 milyon dolar arası 121 firma, 50 milyon ile 100 milyon dolar arasında 174 firma, 25 milyon ile 50 milyon arasında 406 firma, ilk 1000 sınırımız olan 19 milyon ile 25 milyon arasında ise 275 ihracatçı firma bulunuyor” diye konuştu.