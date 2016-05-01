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01 Mayıs 2016 Pazar 08:00
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TİM, Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci’yi ağırladı

TİM, Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'yi ağırladı
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi ağırladı. Bakan Tüfenkci, ihracatçıların 56 maddeden oluşan sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi. Tüfenkci, ihracatçının gümrüklerdeki şeffaf ve tam otomasyonla kağıtsız işlemlerin yılsonuna doğru gerçekleşebileceğini dile getirdi.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatçıların küresel gücünü artırmayı amaçladıklarını, taleplerinin hayata geçirilmesiyle ihracatçının zaman kazanacağını ve rekabet gücünün artacağını söyledi. Büyükekşi, ihracatçıların taleplerini şöyle sıraladı:
“Gümrük İdareleri ve İhracatçı Birlikleri arasındaki bilgi akışının tek pencere sistemi çerçevesinde elektronik olarak sağlanmalı. Gümrük kapılarındaki altyapı eksiklikleri giderilmeli. Liman ücretleri konusundaki haksız uygulamalara son verilmeli. İhracat süreçlerinin iyileştirilmesi ve daha fazla kağıtsız ortamda işlem yapılabilmesi sağlanmalı. Kırmızı hat uygulamaları asgari düzeye indirilmeli. Gümrüklerde 7/24 çalışma esasına geçilmeli ve fazla mesai ücretlerinin ihracatçılarımız tarafından karşılanmaması taleplerimiz arasında yeralıyor.”

 

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Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Türkiye İhracatçılar MeclisiTİMMehmet Büyükekşi

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