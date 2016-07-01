TİM, “İhracat Destek Paketi Önerileri”ni Başbakan’a sundu

Görüşmede 65. Hükümet’ten beklentileri içeren ve daha önce TİM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı ile paylaşılan “İhracat Destek Paketi Önerileri” sunuldu. 2023 hedefleri doğrultusunda hükümetle koordineli çalıştıklarını dile getiren TİM Başkanı Büyükekşi, 65. Hükümet’in verimli yatırımların artırılması, kamuda kaynak israfının önlenmesi, maliyetlerin azaltılması konularına öncelik vermesini takdirle karşıladıklarını dile getirerek, “Ekonomik sıçrama, ekonomik dönüşüm, reel ekonomi ve ihracat yeniden ülkemizin ana gündemi haline gelmeli. Net ihracatın büyümeye katkısı sürekli bir şekilde pozitif olmalı. İhracatımızı büyümeye pozitif katkı yapabilecek düzeylere getirebilmek ve 2023 hedeflerimize ulaşabilmek için yüksek katmadeğerli ürünlere odaklanmalıyız” diye konuştu.



TİM Heyeti, Başbakan Yıldırım’ın yanısıra Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’yü de ziyaret etti. Görüşmelerde, ihracatın büyümeye pozitif katkısının artırılması için neler yapılabileceği üzerinde duruldu.