﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2016 Cuma 08:00
Bu haber 7061 kez okundu.

TİM, “İhracat Destek Paketi Önerileri”ni Başbakan’a sundu

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret etti.

TİM, 'İhracat Destek Paketi Önerileri”ni Başbakan'a sundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Görüşmede 65. Hükümet’ten beklentileri içeren ve daha önce TİM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı ile paylaşılan “İhracat Destek Paketi Önerileri” sunuldu. 2023 hedefleri doğrultusunda hükümetle koordineli çalıştıklarını dile getiren TİM Başkanı Büyükekşi, 65. Hükümet’in verimli yatırımların artırılması, kamuda kaynak israfının önlenmesi, maliyetlerin azaltılması konularına öncelik vermesini takdirle karşıladıklarını dile getirerek, “Ekonomik sıçrama, ekonomik dönüşüm, reel ekonomi ve ihracat yeniden ülkemizin ana gündemi haline gelmeli. Net ihracatın büyümeye katkısı sürekli bir şekilde pozitif olmalı. İhracatımızı büyümeye pozitif katkı yapabilecek düzeylere getirebilmek ve 2023 hedeflerimize ulaşabilmek için yüksek katmadeğerli ürünlere odaklanmalıyız” diye konuştu.
TİM Heyeti, Başbakan Yıldırım’ın yanısıra Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’yü de ziyaret etti. Görüşmelerde, ihracatın büyümeye pozitif katkısının artırılması için neler yapılabileceği üzerinde duruldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
TİMNurettin CanikliMehmet BüyükekşiBinali Yıldırım

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar TL destek Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı...
Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız...
TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala” TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala”
Lenovo, Moto Z modelini tanıttı Lenovo, Moto Z modelini tanıttı
Türk-Arap Odası kuruldu Türk-Arap Odası kuruldu
Yukarı Çık

Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında yılsonuna göre yüzde 6.2 artarak...

Haberi Oku