TİM, inovasyon tutkunlarına uzmanlık kazandıracak

TİM, Uluslararası İnovasyon Profesyonelleri Derneği'nin (International Association of Innovation Professionals- IAOIP) Türkiye temsilcisi oldu. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, İnovaLİG ve İnoSuit programlarının ardından IAOIP’nin Türkiye temsilciliği ile Türkiye’nin inovasyon ekosistemine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bu proje ile ihracatçı firmalar, akademisyenler, profesyoneller ve öğrenciler başta olmak üzere tüm kişi ve kurumlara inovasyonda uzmanlık kazandırmayı hedefliyoruz. Özellikle ihracatçılarımız, IAOIP’nin Dünya genelinde 80 ülkeden 2.000’e yakın inovasyon profesyoneliyle oluşturduğu güçlü iletişim ağına dâhil olacak” dedi.

Türkiye temsilciliğine ilişkin protokolünü Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda IAOIP Başkanı Brett Trusko ile birlikte imza attıklarına değinen Büyükekşi, “İhracatımızda sürdürülebilir artış hedeflerimizi yakalayabilmemiz için yenilikçilik en önemli koşul. Buna giden yol ise inovasyondan geçiyor. İnovasyona giden tek bir yol olmadığını, hatta inovasyonun bir ekosistem olduğunu her platformda dile getiriyoruz. 2012 yılından bu yana düzenlediğimiz inovasyon odaklı çalışmalarımız sayesinde Türkiye’de bu ekosistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu alandaki faaliyetlerimize her geçen gün artan bir azim ve inançla devam ediyoruz. IAOIP ile imzaladığımız protokol, bu alanda gücümüze güç katacak” diye konuştu.