TİM-TEB Girişim Evi 2016 yılında 10 milyon TL ihracata imza attı

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye’de dört yılda İstanbul, İzmir, Gaziantep, Denizli, Bursa, Konya, Edirne, Mersin, Trabzon ve ABD’de San Fransisco olmak üzere toplam 10 Girişim Evi’nin faaliyet halinde olduğunu belirterek, “Kısa süre içinde Ankara ve Erzurum’da da Girişim Evi açmayı planlıyoruz. Girişimci ruhu taşıyan her bireye hitap ettiğimiz bu merkezlerimizde, şimdilik 403 girişimci işletmemiz var. Bu kapsamda, 4 bin 500 öğrencimiz gerek uluslararası organizasyonlara katılım gerek eğitim gerekse danışmanlık olmak üzere birçok hizmetten faydalanıyorlar. Programımız bu özellikleriyle Türkiye’nin en kapsamlı girişimcilik programı” dedi.
TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, bugüne kadar girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik çalışmalarla TEB Kuluçka Merkezi’nde 4 bin 480 proje dinlediklerini belirterek, “Bunlardan 403 tanesini hayata geçirdik” diye konuştu.