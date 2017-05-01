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01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:00
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TİM-TEB Girişim Evi 2016 yılında 10 milyon TL ihracata imza attı

Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından 2013 yılında hayata geçirilen, 2015 yılında ise TİM’in dahil olmasıyla birlikte ülkenin en kapsamlı girişimcilik programına dönüşen TİM-TEB Girişim Evi, sadece 2016 yılında 10 milyon TL ihracata imza attı.

TİM-TEB Girişim Evi 2016 yılında 10 milyon TL ihracata imza attı
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TEB Girişim Evinde geliştirilen ürünlerin ihraç edildiği kurumlar arasında ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Amerikan Ordusu da yer alıyor. TİM-TEB Girişim Evi ile üç yılda toplam 500 milyon TL ciroya ulaşılması hedefleniyor. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici evsahipliğinde düzenlenen basın toplantısında, TİM-TEB Girişim Evi’nin faaliyetleri ve gelecek hedeflerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye’de dört yılda İstanbul, İzmir, Gaziantep, Denizli, Bursa, Konya, Edirne, Mersin, Trabzon ve ABD’de San Fransisco olmak üzere toplam 10 Girişim Evi’nin faaliyet halinde olduğunu belirterek, “Kısa süre içinde Ankara ve Erzurum’da da Girişim Evi açmayı planlıyoruz. Girişimci ruhu taşıyan her bireye hitap ettiğimiz bu merkezlerimizde, şimdilik 403 girişimci işletmemiz var. Bu kapsamda, 4 bin 500 öğrencimiz gerek uluslararası organizasyonlara katılım gerek eğitim gerekse danışmanlık olmak üzere birçok hizmetten faydalanıyorlar. Programımız bu özellikleriyle Türkiye’nin en kapsamlı girişimcilik programı” dedi.
TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, bugüne kadar girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik çalışmalarla TEB Kuluçka Merkezi’nde 4 bin 480 proje dinlediklerini belirterek, “Bunlardan 403 tanesini hayata geçirdik” diye konuştu.

 

 

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