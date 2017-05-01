01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:00

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TİM-TEB Girişim Evi 2016 yılında 10 milyon TL ihracata imza attı

Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından 2013 yılında hayata geçirilen, 2015 yılında ise TİM’in dahil olmasıyla birlikte ülkenin en kapsamlı girişimcilik programına dönüşen TİM-TEB Girişim Evi, sadece 2016 yılında 10 milyon TL ihracata imza attı.