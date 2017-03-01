01 Mart 2017 Çarşamba 08:00

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TİM-TEB Girişim Evleri toplam 74 milyon TL yatırım aldı

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) işbirliği ile kurulan TİM-TEB Girişim Evleri, İstanbul, İzmir, Denizli, Gaziantep, Trabzon, Mersin, Bursa, Konya, Edirne ve Ankara’da girişimcilerle buluşuyor.