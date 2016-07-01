TİM’den 2023 hedefi için Cumhurbaşkanı’na 10 talep

Organizasyona Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile ihracatçı birlikleri başkanları ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dünyada üretim ve ticaret konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığı bir dönemde, büyümenin sürmesinde en büyük paylardan biri ihracatçılarımıza aittir. Bu camia her türlü takdiri ve desteği hak ediyor” dedi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Ateş çemberinin tam ortasında olmamıza rağmen miktar olarak daha fazla mal satıyoruz. Geçen yıl üç rekor birden kıran ihracatımız, Türkiye ekonomisinin 5’te 1’ini oluşturdu. 2023 hedefimiz 500 milyar dolar ihracat ve dünya ticaretinden yüzde 1.5 pay almak” diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hükümet’ten 2023 hedefi için 10 başlıkta yardım isteyen Büyükekşi, “Gün artık tıkanık bürokrasinin direncini kırma, milyar dolarlık yeni şirketler oluşturma, daha güçlü bir Türkiye için daha hızlı büyüme günü” dedi. Büyükekşi’nin açıkladığı 10 talep arasında; büyümeye destek verecek inovatif girişimci modeli, AB ile Gümrük Birliği anlaşmasında güncelleme, kayıt dışı ile mücadele ve uygun maliyetli finansman gibi öneriler bulunuyor. TİM Olağan Genel Kurulu’nda 2015 ihracat verilerine göre Türkiye geneli ve sektörel bazda en fazla ihracat yapan toplam 35 firmaya ödül verildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan ilk 10 firma olan Ford, Tüpraş, Oyak-Renault, Kibar Dış Ticaret, Vestel, Tofaş, Arçelik, Toyota, Bosch ve TGS Dış Ticaret şirketlerine plaketlerini verirken 25 sektörde en fazla ihracat yapan 25 firmaya da plaket dağıtıldı.