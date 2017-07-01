TİM’den ihracatçılara çifte destek

Büyükekşi, ülke masaları hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Ülke masaları ile ihracatçılar girmeyi planladıkları pazarlar hakkında bilgi edinebilecek, belirledikleri ülkelerin hangi sektör ve ürünlerde ihracat potansiyeline sahip olduğunu öğrenebilecek ve o ülkede iş yapma kolaylığı ile ilgili bilgilendirilecek. Bunlara ilaveten, potansiyel ülkeler ile ilgili genel bilgilere ve son açıklanan istatistiki verilere erişebilecek. Gerektiğinde, ülke masaları aracılığı ile söz konusu ülkedeki Büyükelçilik, Ticaret Müşavirliği ile iletişim kurabilecek.”

Sektör masalarının ise 67 bin ihracatçının kendi sektörleri ile ilgili sorun ve taleplerini toplayacağını belirten Büyükekşi, gelen sorun ve taleplerin bir kısmının TİM tarafından cevaplandırılacağını söyledi. Büyükekşi, “Bununla birlikte TİM, bu talep ve sorunları ilgili bakanlık ve kurumlara iletecek, akabinde firmalara hızlı bir şekilde geri dönüş yapacak" dedi.

Ülke Masaları’na ulke@tim.org.tr e-posta adresinden ve 02124540866 – 02124540187 nolu telefonlardan, Sektör Masaları’na sektormasalari@tim.org.tr e-posta adresinden ve 02124540799 – 02124540223 nolu telefonlardan ulaşılabilecek.