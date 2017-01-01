01 Ocak 2017 Pazar 08:00

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Tisk Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Kudret Önen seçildi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 26’ncı Genel Kurul toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. TİSK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Kudret Önen seçildi. Seçimler sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri ise Nevzat Seyok ve Tufan Ünal oldu.