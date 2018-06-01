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01 Haziran 2018 Cuma 08:00
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TKBB’nin yeni dönem Başkanı Metin Özdemir oldu

İstanbul’da düzenlenen Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin (TKBB) 17. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, TKBB Başkanı Melikşah Utku’nun konuşmaları ile başladı.

TKBB'nin yeni dönem Başkanı Metin Özdemir oldu
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Konuşmasında katılım bankalarına toplumda ciddi bir güvenin bulunduğuna değinen Mehmet Şimşek şunları söyledi: "Katılım bankalarının İslami normlara, ilkelere uygun ürünler geliştirmesini istiyoruz. Güçlü bir şekilde o alanlarda daha aktif olmalısınız. Girişim sermayesi gibi alanlarda daha görünür olmanızı istiyoruz. Türkiye olarak sermaye piyasalarını geliştirmeye ihtiyacımız var. Geleneksel bankacılık sektörünün sınırları var. Sermaye piyasalarımızın derinleşmesi lazım. İstanbul finans merkezinin en önemli bileşenlerinden biri de faizsiz finanstır. Bu nedenle faizsiz finans sektörünün çok güçlü bir şekilde büyümesi için çabalayacağız. Buradaki gelişme piyasadaki oynaklığı da azaltır. Bu dönemde katılım bankaları, KOBİ’lerin finansmana erişimini yüzde 26’lardan yüzde 35 düzeyine çıkarttı, bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum.“
Genel Kurulda yapılan seçim ile Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, TKBB Başkanlığı görevini Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir’e devretti.
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