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01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:00
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TKYD’de Ali Pandır dönemi başladı

Yönetim kurulu ve üst düzey 700 bireysel yönetici ile 46 kurumsal üyeye sahip olan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) 8. Olağan Genel Kurulu, İstanbul’da gerçekleştirildi.

TKYD'de Ali Pandır dönemi başladı
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İki yılda bir gerçekleşen genel kurulda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ali Pandır seçildi. Pandır şunları söyledi: “Gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri ve bölgesel projeler ile etki alanımızı uluslararası düzeye taşıdık. Kuruluşlarımız için yol gösterici olmak ve rehberlik yapmak hedefi ile projelerimize her yıl yenilerini ekleyerek ülkemizde kurumsal yönetimin bir yönetim anlayışı olarak benimsenmesi ve bir iş yapma kültürü haline gelmesi için yürüttüğümüz faaliyetlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Ülkemizde ekonomimizin gelişmesine önemli katkılar sağlayan aile şirketlerimiz var. Bunların büyük çoğunluğu halka açık değil. Bu şirketlerde kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirilmek ve ülke genelinde yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştıracağız.
Profesyonel Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi yetiştirmek ve uluslararası sertifikasyonlar konularında çalışarak Yönetim Kurulları’nın etkinliğini artırmak üzere iyi uygulamaları yaygınlaştırmak istiyoruz. Sivil toplum kuruluşları nezdinde de kurumsal yönetimin yaygınlaştırılması konularına ağırlık vermeyi planlıyoruz.”
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TKYDAli PandırTürkiye Kurumsal Yönetim Derneği
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