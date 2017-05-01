01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:00

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TKYD’de Ali Pandır dönemi başladı

Yönetim kurulu ve üst düzey 700 bireysel yönetici ile 46 kurumsal üyeye sahip olan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) 8. Olağan Genel Kurulu, İstanbul’da gerçekleştirildi.