﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mart 2017 Çarşamba 08:00
Bu haber 605 kez okundu.

Tofaş, eğitim kurumlarına 56 araç hibe edecek

Tofaş, ülke ekonomisine sağladığı yüksek katmadeğer ve istihdamın yanı sıra eğitime destek olacak projeler geliştirmeye devam ediyor.

Tofaş, eğitim kurumlarına 56 araç hibe edecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Mesleki eğitimi destekleyecek yepyeni bir projeyi hayata geçiren Tofaş, “Mesleki Eğitime Destek Programı” kapsamında, 15'i kesit olarak hazırlanmış 56 adet aracı üniversite ve lise atölye çalışmalarında kullanılmak üzere hibe ediyor. Tofaş’ın yetişmiş gençleri sektöre kazandırmak noktasından hareketle büyük önem verdiği “Mesleki Eğitime Destek Programı” ile uygulamalı eğitim alanında kalifiye ve donanımlı gençlerin yetişmesi hedefleniyor. Hibe edilen araçlar Türkiye genelinde yer alan 43 üniversite ve 13 meslek lisesine gönderilecek. Araçların teslimatına Mart 2016 itibarıyla başlanacak. Tofaş’ın eğitime destek programı kapsamında, kurumların araç ihtiyaçlarının yanı sıra uzman eğitmen desteği de sağlanacak. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Tofaş olarak toplumun öncelikli ihtiyaçlarına yönelik kalıcı ve sürdürülebilir projeler gerçekleştirmeye önem verdiklerini vurguladı.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
TofaşCEOTofaş CEOCengiz ErolduMesleki Eğitime Destek ProgramıHibe

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Tuncay Özilhan’a Bakanlık Nişanı Tuncay Özilhan’a Bakanlık Nişanı
Bu projede ‘İŞ’ var Bu projede ‘İŞ’ var
MOSDER’in yeni Başkanı Nuri Öztaşkın oldu MOSDER’in yeni Başkanı Nuri Öztaşkın oldu
Vestel gençleri yanına aldı, Venus’ü geliştirmek için yola çıktı Vestel gençleri yanına aldı, Venus’ü geliştirmek...
“Netaş-BAU Techno Academy” ilk mezunlarını verdi “Netaş-BAU Techno Academy” ilk mezunlarını...
Denizaltı fiber kablo sistemi projesi SEA-ME-WE 5 tamamlandı Denizaltı fiber kablo sistemi projesi SEA-ME-WE 5...
Yukarı Çık

banner189

Tuncay Özilhan’a Bakanlık Nişanı
Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Estonya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Tuncay Özilhan, Estonya’nın...

Haberi Oku