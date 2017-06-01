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01 Haziran 2017 Perşembe 08:00
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TOSYÖV Mütevelli Heyet Olağan Toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Mütevelli Heyet Olağan Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Kurul’un açılış konuşmasını gerçekleştiren TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Nezih Kuleyin, TOSYÖV’ün yürüttüğü projelere ilişkin bilgiler verdi.

TOSYÖV Mütevelli Heyet Olağan Toplantısı gerçekleştirildi
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Genel Kurul’da söz alan KGF Başkanı İsmet Gergerli, KGF’nin değişen yapısını ve kısa süre içerisinde 240 bin işletmeye kredi sağladıklarını açıkladı. Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, TOSYÖV’ün çalışmalarını takdirle izlediğini söyledi. Koçer, 13 yıl Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı  yaptığını hatırlatarak, “Sanayi ve ekonomi ile iç içeyiz. TOSYÖV ile birlikte çalışmalarımızı daha güzel bir noktaya getireceğimize inanıyorum” dedi. Daha sonra TOSYÖV Safranbolu, Karabük, Bartın ve Çevresi Destekleme Derneği Başkanı Bahri Küpeli kısa bir konuşma yaptı.
Genel Kurul’da Denetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Üyesi Yalçın Sönmez tarafından okundu ve oybirliği ile kabul edildi. Kurul’da Mütevelli Heyet Üyeliklerine önerilen; Mehmet Yüksel ve Nail Sanlı hakkında kısa tanıtım bilgisi verildikten sonra sözkonusu isimler oybirliği ile Mütevelli Üyeliği’ne kabul edildi.

 

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