TOSYÖV Mütevelli Heyet Olağan Toplantısı gerçekleştirildi

Genel Kurul’da söz alan KGF Başkanı İsmet Gergerli, KGF’nin değişen yapısını ve kısa süre içerisinde 240 bin işletmeye kredi sağladıklarını açıkladı. Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, TOSYÖV’ün çalışmalarını takdirle izlediğini söyledi. Koçer, 13 yıl Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı yaptığını hatırlatarak, “Sanayi ve ekonomi ile iç içeyiz. TOSYÖV ile birlikte çalışmalarımızı daha güzel bir noktaya getireceğimize inanıyorum” dedi. Daha sonra TOSYÖV Safranbolu, Karabük, Bartın ve Çevresi Destekleme Derneği Başkanı Bahri Küpeli kısa bir konuşma yaptı.

Genel Kurul’da Denetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Üyesi Yalçın Sönmez tarafından okundu ve oybirliği ile kabul edildi. Kurul’da Mütevelli Heyet Üyeliklerine önerilen; Mehmet Yüksel ve Nail Sanlı hakkında kısa tanıtım bilgisi verildikten sonra sözkonusu isimler oybirliği ile Mütevelli Üyeliği’ne kabul edildi.