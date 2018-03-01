01 Mart 2018 Perşembe 08:00

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Trabzonspor ve Sürat Kargo, sponsorluk için anlaştı

Trabzon Spor Kulübü, kargo sponsorluğu için sektörün genç ve dinamik firması Sürat Kargo ile yeniden anlaştı. Sponsorluk anlaşması Medical Park Stadyumu’nda düzenlenen törenle imzalandı.