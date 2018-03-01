﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mart 2018 Perşembe 08:00
Bu haber 510 kez okundu.

Trabzonspor ve Sürat Kargo, sponsorluk için anlaştı

Trabzon Spor Kulübü, kargo sponsorluğu için sektörün genç ve dinamik firması Sürat Kargo ile yeniden anlaştı. Sponsorluk anlaşması Medical Park Stadyumu’nda düzenlenen törenle imzalandı.

Trabzonspor ve Sürat Kargo, sponsorluk için anlaştı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İmza töreninde konuşan Trabzon Spor Asbaşkan Ahmet Çubukçu, işbirliğinin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: ‘’Sürat Kargo, TMSF yönetimiyle birlikte  deyim yerindeyse ‘lig atladı’! Sürat Kargo ile Trabzonsporumuzun yollarının kesişmesinin her iki marka için de hayırlı olduğunu düşünüyorum. Dilerim ‘Daha Sürat’li bir Fırtına’ sloganıyla gerçekleştirdiğimiz bu birliktelik uzun ömürlü olacaktır.’’ Sürat Kargo Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Öztürk şu değerlendirmeyi yaptı: “Sürat Kargo olarak, Türkiye’ye hizmet eden her türlü kurum ve kuruluş ile birlikte spora destek vermeyi kendimize amaç edindik. Bu sayede de Türk futbolunun en önemli markalarından biri olan Trabzonspor ile birlikte çıktığımız yolda, ikinci yılımızı kutluyoruz. Bizler ülkesini seven ve her daim ülkesinin çıkarlarına hizmet eden markalarız ve bugün de yine ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bir aradayız. ‘Adil ve Şeffaf Yönetim’ politikamız sayesinde Sürat Kargo’yu Türkiye’nin milli kargo şirketi yaparak tercih edilebilir bir marka haline getirdik."

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Ahmet ÇubukçuTrabzonsporSürat KargoMedical Park Stadyumu
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
İş Leasing’den başarılı performans İş Leasing’den başarılı performans
İTHİB Başkanı İsmail Gülle: “Türkiye’de tasarımı tabana yayacağız” İTHİB Başkanı İsmail Gülle: “Türkiye’de...
Analogdan dijitale kolayca taşının Analogdan dijitale kolayca taşının
Türkiye, Avrupa’da 5. en büyük üretim merkezi olacak Türkiye, Avrupa’da 5. en büyük üretim merkezi...
KOBİ'ler e-ticaretle satışlarını yüzde 30 artırıyor KOBİ'ler e-ticaretle satışlarını yüzde...
Sanayi ve üniversite GTÜ’de buluşacak Sanayi ve üniversite GTÜ’de buluşacak
Yukarı Çık

banner199

İş Leasing’den başarılı performans
İş Leasing 2017 yılını başarılı bir performans sergileyerek bütçe hedeflerine uygun bir şekilde tamamladı....

Haberi Oku