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01 Nisan 2016 Cuma 08:00
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TSKB ve EIF InnovFin KOBİ Garanti anlaşmasını imzaladı

Avrupa Yatırım Fonu (EIF) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “InnovFin-AB Yenilikçiler için Finansman” kapsamında Türkiye’deki küçük ve orta boy işletmelerin inovatif yatırımlarını desteklemeye yönelik ilk InnovFin KOBİ Garanti anlaşmasını imzaladı.

TSKB ve EIF InnovFin KOBİ Garanti anlaşmasını imzaladı
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Anlaşma çerçevesinde TSKB, önümüzdeki iki yıl inovatif firmalara, Avrupa Yatırım Fonu’nun Horizon 2020-Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı kapsamında sunduğu garantiyle kredi sağlayabilecek. Avrupa Birliği desteği ile inovatif Türk firmaları için sağlanacak kredi tutarının 20 milyon euroya ulaşması bekleniyor.
İmza töreninde konuşan Avrupa Yatırım Fonu CEO’su Pier Luigi Gilibert, “TSKB’nin AB tarafından sağlanan destek ile inovatif firmalara ulaşacağına güvenimiz tamdır” dedi.
Araştırma, Bilim ve İnovasyondan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Carlos Moedas ise “InnovFin KOBİ Garanti anlaşmasının inovatif şirketlere yeni finansman olanaklarının önünü açarak Türkiye’nin dinamik ekonomisine katkıda bulunacağına inanıyoruz” diye konuştu.
TSKB Genel Müdürü Özcan Türkakın da KOBİ’lerin ülke kalkınmasında çok önemli bir rol oynadığını ve ekonomiyi büyüttüğünü söyledi.
InnovFin KOBİ Garantisi, Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile bankaları ve finansal kurumları 500’den az çalışanı olan küçük ve orta boy işletmelerin araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerinde ihtiyaç duydukları kaynağı sunma konusunda teşvik etmeyi amaçlıyor. Desteklenecek olan finansal kurumlar ise Avrupa Yatırım Fonu tarafından seçiliyor.
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