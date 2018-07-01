TÜBİSAD’ın yeni Yönetim Kurulu seçildi



TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, TÜBİSAD’ın, telekomünikasyon ve yeni medya alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin güçlü ortak sesi ve yaklaşık 117 milyar liralık bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün yüzde 95’ini temsil eden bir sektör derneği haline geldiğini söyledi.

TÜBİSAD’ın geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türkiye’de ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü’nün gelişimi ve Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünün artışı için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmalarını sürdüreceğini belirten Karaca şöyle devam etti: “Türkiye'nin hedefi rekabet gücü yüksek ekonomiler arasında yer almak ise dünyadaki dijitalleşme çalışmalarını takip etmek ve gerçekleştirmek zorundayız. Dijital dönüşüm ile hem rekabet gücümüzü artırabiliriz hem de katmadeğeri yüksek sanayi ile dünya üretim değer zincirinden çok daha fazla pay alan bir Türk sanayisi yaratabiliriz.”