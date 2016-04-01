TÜBİTAK Horizon (Ufuk) 2020’yi tanıttı

Avrupa Birliği’nin Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan, 2014-2020 yılları arasında 80 milyar avro bütçeye sahip “Ufuk 2020 Programı” Türk araştırma ve yenilik aktörleri için fırsatlar sunuyor.

Ufuk 2020 çatısı altında yeralan KOBİ Aracı (SME Instrument) ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanıyor.



TÜBİTAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından, İstanbul Avrupa İşletmeler Ağı işbirliği ile eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Etkinlikte Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş, KOBİ Aracı’nın Avrupa Komisyonu’ndaki en yetkili ismi Dr. Bernd Reichert, başarı hikayesi sunumuyla Prof.Dr. Aytül Erçil ve Ufuk 2020 KOBİ Mentörlük Programı Yöneticisi Haluk Gökmen konuşmacı olarak yeraldı. 200’e yakın KOBİ yetkilisinin dinleyici olarak katıldığı etkinlikte Ufuk 2020 hakkındaki genel bilgileri ve TÜBİTAK desteklerini aktaran Hakan Karataş, Türkiye’nin programdaki performansının gün geçtikçe iyileştiğini belirtti. Karataş, özel sektörün de uluslararası projelere katılımın artırılmasının gerekliliğini ifade etti.