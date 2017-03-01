Tuncay Özilhan’a Bakanlık Nişanı

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Estonya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Tuncay Özilhan, Estonya’nın Türkiye’deki ilk fahri konsolosu olarak görevini 15 yıldır aralıksız sürdürüyor.

01 Mart 2017 Çarşamba 08:00 Bu haber 649 kez okundu.



Görevi süresince iki ülke arasındaki ilişkilerin, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişmesine katkı sağlayan Özilhan’a, Estonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın Bakanlık Nişanı, TBMM Dışişleri Komisyonu’nu ziyaret etmek üzere Türkiye’ye gelen Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu tarafından takdim edildi.

Estonya Cumhuriyeti Dışişleri Komisyonu’nun Türkiye ziyareti sırasında Tuncay Özilhan, Estonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Marin Mõttus, Komisyon Başkanı Marko Mihkelson ile komisyon Üyeleri; Andres Herkel, Liisa Oviir, Henn Põlluaas ve komisyon Özel Kalem Müdürü Keerd-Leppik ile bir araya geldi.



Tuncay Özilhan, Estonya kültürünün sahip olduğu üstün nitelikleri şahsen gözlemlediğini ve bu kültürün barındırdığı değerlerin, Estonya Cumhuriyeti’nin son yıllarda her alanda gösterdiği büyük gelişmedeki katkılarının yadsınamayacağına inandığını söyledi.