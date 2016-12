01 Haziran 2016 Çarşamba 08:00

Tuncay Özilhan’a Japonya’dan Devlet Nişanı

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Japon hükümetince takdim edilen en önemli nişanlardan olan “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star (Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı)” ile onurlandırıldı.