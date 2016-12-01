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01 Aralık 2016 Perşembe 08:04
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Türk-Arap Odası kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Arap Odalar Birliği protokolü ile merkezi İstanbul'da olmak üzere Türk-Arap Odası kuruldu.

Türk-Arap Odası kuruldu
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Protokolün imza töreninde konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Arap coğrafyası ile ekonomik ilişkilerin son dönemde önemli gelişme kaydettiğini belirterek son 15 yılda Arap ülkeleri ile Türkiye’nin ticaret hacminin tam 7.5 kat arttığını, Arap coğrafyası ile ticaretin 47 milyar dolara kadar ulaştığını kaydetti. Arap coğrafyasından Türkiye'ye gelen turist sayısının 9 kat arttığını ve 3 milyona ulaştığını bildiren Hisarcıklıoğlu, Türk işadamlarının Arap coğrafyasına yaptıkları doğrudan yatırımın 36 kat arttığını, Arap yatırımcıların Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının da 23 kat artarak 10 milyar doların üzerine çıktığını söyledi.
Türk özel sektörünün Arap dünyasıyla daha fazla iş yapma konusunda çok hevesli olduğunu ve önlerinde büyük potansiyel bulunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Türkiye olarak toplam dış ticaretimizin sadece yüzde 8’ini Arap Ligi ile yapıyoruz. Arap Ligi ise toplam ticaretinin sadece yüzde 1'ini bizimle yapıyor. Yani önümüzde iş yapmaya, geliştirmeye müsait geniş bir alan var. İşte biz bu potansiyeli hayata geçirmek için Türk-Arap Odası'nı kuruyoruz" dedi. Arap Odalar Birliği ve Ürdün Ticaret Odası Başkanı Senatör Nael Al Kabariti, “Türk ve Arap özel sektörünü temsilen buradayız. Arap ülkeleri ve Türkiye arasındaki ortak noktaları bulup istihdamı artıracak ortak yatırımlar yapmalıyız. Arap ülkelerinde işsizlik sıkıntısı büyük. İki tarafta da istihdamı artıracak projeleri bir an önce başlamalıyız. İstihdamı artırmalıyız. Bu ulusların sosyo-kültürel gelişimini de hızlandırır. Avrupa Birliği'nin ticaret rakamlarını aşabileceğimizi düşünüyorum” dedi.
Mısır Ticaret Odaları Federasyonu ve Afrika Odalar Birliği Başkanı Ahmed Al Wakeel de Türk ve Arap ilişkileri için çok önemli bir temel atıldığını vurgulayarak, “Bugün aslında ticari anlamda yatırımlar ve ekonomik adımlar, kültürel ve sosyal açıdan da gelişmeyi hızlandıracak” dedi. Ürdün Yatırım Destek Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mikhled Al Omari ise inşaat yatırımlarına sonuna kadar açık olduklarına dikkat çekerek, Türk işadamlarını Ürdün’e inşaat yatırımı yapmaya davet etti.

 

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