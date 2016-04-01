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01 Nisan 2016 Cuma 08:00
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Türk Eximbank ve faktoring şirketleri anlaştı ihracatçı sevindi

Türk Eximbank ile faktoring şirketleri arasında imzalanan yeni anlaşma ile ihracat kredi sigortası poliçelerine, faktoring şirketlerinin de dahil edilmesi ihracatçıyı memnun etti.

Türk Eximbank ve faktoring şirketleri anlaştı ihracatçı sevindi
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TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “İhracatçılarımızın kolay ve ucuz finansmana ulaşmalarının yolunun finans kuruluşları arasındaki işbirliğine dayalı rekabetin artmasıyla sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bu sayede, ihracatçılarımız için daha elverişli bir finansal ortam oluşacağına inanıyoruz” dedi.
Yapılan anlaşma ile ihracat alacaklarının ülkemize kesintisiz ve zamanında getirilmesinin de sağlanacağına dikkat çeken Büyükekşi, “Anlaşmayla 85 ülkeyi kapsayan Uluslararası Faktoring Zinciri kanalıyla alınan garanti hizmetlerine, 238 ülkeyi kapsayan Eximbank sigortası eklenmiş oldu. Ayrıca uluslararası ticarette gittikçe uzayan vadeler; mevcut sistemde 180 güne kadar alınabilirken, Eximbank sigortasıyla 360 güne kadar alınabilecek. Ayrıca faktoring, ihracatçılara hem kredi hem tahsilat hizmeti verebilen tek finansal ürün konumuna gelecek” diye konuştu.

 

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Türk EximbankEximbankFaktoringTİMTim BaşkanıMehmet Büyükekşi

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