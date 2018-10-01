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01 Ekim 2018 Pazartesi 08:00
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“Türk Patent Kurumunun yaptığı indirimle başvurular artacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 16 maddelik Sanayiciler İçin Destek Paketi kapsamında; KOBİ’lerin, sanayicilerin ve vatandaşların sınai mülkiyet başvuru ve tescil maliyetlerinin azaltılması amacıyla 5 Eylül 2018 Tarih ve 30526 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ücret tebliği değişikliği ile marka tescili, patent ve tasarım tescillerinin başvuru, tescil ve diğer ücretlendirmelerde indirim yapıldı.

'Türk Patent Kurumunun yaptığı indirimle başvurular artacak”
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Buna göre;

- Patent, marka ve tasarım başvuru, tescil, yenileme ve devir
- Patent, marka, tasarım karara itiraz
- Faydalı model yıllık sicil kayıt işlemlerinde Türk Patent Kurum ücretinde yaklaşık yüzde 40, işlemin toplam ücretinde ise yüzde 25’e yakın indirimler yapıldı.

Ayrıca koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre içinde yapılacak marka ve tasarım yenileme işlemleri için talep edilen ek ücret miktarı 5 TL olarak belirlendi. Patent ve faydalı model için vadesinde ödenmemiş yıllık ücretlerde alınacak ek ücret miktarı 1 TL olarak belirlendi.
Defans Patent Kurucusu, Marka ve Patent Vekili Avukat Eşref Borça, 2018 yılının Mayıs ayından beri sektörde başlayan durgunluğun, Türk Patent Kurumu’nun Resmi Harç ve Hizmet Bedelleri’nde yaptığı indirimlerle hareketleneceğini söyledi: “2017 yılında toplam 121.108 adet marka tescil başvuru yapılmıştı. 2018 yılının ilk 7 ayında 69.221 marka tescil başvurusu yapıldı. Harç ücretlerinde yapılan indirimle yaşanacak hareketlilikle birlikte, 2018 yılsonunda 130.000 adet marka tescili başvurusu olacağını öngörüyoruz. Bu tahmin beklendiği gibi gerçekleşirse sektörde yüzde 8’lik bir büyüme olacaktır.”
Borça, Hükümet tarafından yapılan bu indirimin özellikle markalaşmak isteyen KOBİ’ler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ve bekledikleri Sınai ve Mülki Haklar ile ilgili yatırımlarını yapmaları için bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

 

 

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Türk Patent KurumuKobiDefans Patent
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