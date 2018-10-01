“Türk Patent Kurumunun yaptığı indirimle başvurular artacak”

Buna göre;





- Patent, marka ve tasarım başvuru, tescil, yenileme ve devir



- Patent, marka, tasarım karara itiraz



- Faydalı model yıllık sicil kayıt işlemlerinde Türk Patent Kurum ücretinde yaklaşık yüzde 40, işlemin toplam ücretinde ise yüzde 25’e yakın indirimler yapıldı.





Ayrıca koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre içinde yapılacak marka ve tasarım yenileme işlemleri için talep edilen ek ücret miktarı 5 TL olarak belirlendi. Patent ve faydalı model için vadesinde ödenmemiş yıllık ücretlerde alınacak ek ücret miktarı 1 TL olarak belirlendi.



Defans Patent Kurucusu, Marka ve Patent Vekili Avukat Eşref Borça, 2018 yılının Mayıs ayından beri sektörde başlayan durgunluğun, Türk Patent Kurumu’nun Resmi Harç ve Hizmet Bedelleri’nde yaptığı indirimlerle hareketleneceğini söyledi: “2017 yılında toplam 121.108 adet marka tescil başvuru yapılmıştı. 2018 yılının ilk 7 ayında 69.221 marka tescil başvurusu yapıldı. Harç ücretlerinde yapılan indirimle yaşanacak hareketlilikle birlikte, 2018 yılsonunda 130.000 adet marka tescili başvurusu olacağını öngörüyoruz. Bu tahmin beklendiği gibi gerçekleşirse sektörde yüzde 8’lik bir büyüme olacaktır.”

