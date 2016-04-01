Türk Telekom altyapısında ULAK çağı başladı
Türk Telekom, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın desteğiyle Aselsan, Netaş ve Türk Telekom’un Ar-Ge iştiraki Argela tarafından geliştirilen milli 4.5G baz istasyonu ULAK’ı canlı şebekesi üzerinde test etmeye başladığını duyurdu.
Türk Telekom’un 213 bin kilometrelik fiber altyapısı ve sahip olduğu 4.5G için kritik öneme sahip frekanslarla 1 Nisan’da kullanılmaya başlayacak olan 4.5G teknolojisinin lideri olacağına değinen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de yerli üretimi desteklemek ve cari açığın düşürülmesine katkı sağlamak adına büyük önem taşıyan bu proje, milyonlarca kullanıcıya hizmet veren gelişmiş teknolojik altyapımıza destek verecek ve hizmet kalitemizi daha da yükseltecek.”