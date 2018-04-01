İmzalanan sözleşme ile 34.502 çalışanıyla sektöründe en büyük istihdamı sağlayan ve yine sektöründe sendikalaşmayı benimsemiş tek şirket olan Türk Telekom, 2.500 tekniker alımı yapacak. Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Türk Telekom olarak ülkemize katkı sağlamaya, istihdam yaratarak sürdürülebilir kalkınma modelleri oluşturmaya ve müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.
Türk Telekom ile İŞKUR işbirliği 2500 kişiyi istihdam edecek
Türk Telekom ile İŞKUR arasında İşe Alım Protokol Sözleşmesi imzalandı. İmza törenine; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu,
İmzalanan sözleşme ile 34.502 çalışanıyla sektöründe en büyük istihdamı sağlayan ve yine sektöründe sendikalaşmayı benimsemiş tek şirket olan Türk Telekom, 2.500 tekniker alımı yapacak. Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Türk Telekom olarak ülkemize katkı sağlamaya, istihdam yaratarak sürdürülebilir kalkınma modelleri oluşturmaya ve müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.