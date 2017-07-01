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01 Temmuz 2017 Cumartesi 08:00
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Türk Telekom ve Vodafone bin 472 yerleşim yerini mobile taşıyacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından mobil haberleşme altyapısı olmayan bin 472 yerleşim yerine bu hizmetin götürülmesi amacıyla 13 Mart tarihinde yapılan ihale sonuçları açıklandı.

Türk Telekom ve Vodafone bin 472 yerleşim yerini mobile taşıyacak
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İhale KDV hariç 1 milyar 587 milyon TL ile en iyi teklifi veren Türk Telekom ve Vodafone iş ortaklığında kaldı. Türkiye’de mobil iletişim hizmetinden faydalanmayan hiçbir yerleşim yerinin kalmaması için birlikte çalışacak olan Türk Telekom Grubu ve Vodafone arasında bu kapsamda yüzde 51 Türk Telekom Grubu’nun mobil operatörü Avea, yüzde 49 Vodafone paya sahip olmak üzere bir iş ortaklığı kurulacak.
Bakanlığın önderliğinde hayata geçirilen ve 36 ay içerisinde tamamlanması planlanan projede Türk Telekom ve Vodafone sahip oldukları altyapı, teknoloji ve bilgi birikimini bu projede birlikte kullanacak. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, “Proje kapsamında en kısa zamanda çalışmalara başlayarak kırsal kesimlerde yaşayan halkımıza en iyi mobil haberleşme deneyimini yaşatmayı hedefliyoruz” dedi.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ise “Türk Telekom ile kuracağımız altyapı paylaşımına dayalı yatırım modeli ile ülkemizin kaynaklarından tasarruf ederken vatandaşlarımızı da dijital geleceğe hazırlayacağız” diye konuştu.

 

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