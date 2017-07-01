Türk Telekom ve Vodafone bin 472 yerleşim yerini mobile taşıyacak

Bakanlığın önderliğinde hayata geçirilen ve 36 ay içerisinde tamamlanması planlanan projede Türk Telekom ve Vodafone sahip oldukları altyapı, teknoloji ve bilgi birikimini bu projede birlikte kullanacak. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, “Proje kapsamında en kısa zamanda çalışmalara başlayarak kırsal kesimlerde yaşayan halkımıza en iyi mobil haberleşme deneyimini yaşatmayı hedefliyoruz” dedi.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ise “Türk Telekom ile kuracağımız altyapı paylaşımına dayalı yatırım modeli ile ülkemizin kaynaklarından tasarruf ederken vatandaşlarımızı da dijital geleceğe hazırlayacağız” diye konuştu.