Türk Telekom’a Türk Patent Enstitüsü'nden ödül

Müşteri odaklı yaklaşımı ve gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla müşterilerini pek çok yenilikçi ürün ve servisle buluşturan Türk Telekom, Türkiye Patent Enstitüsü (TPE) tarafından marka başvuruları dalında ödül verildi. Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed Hariri, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TPE tarafından, sınai mülkiyet hakları konusuna dikkati çekmek amacıyla organize edilen törene üst düzey bürokratlar, akademisyenler, sanayiciler, buluş sahipleri ve araştırmacılar, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel kurum temsilcileri katıldı. Organizasyonda marka, patent, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaret alanlarında çeşitli kategorilerde ödüller sahiplerini buldu.