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01 Ekim 2016 Cumartesi 08:00
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Türk Telekom’un yeni CEO’su Paul Doany oldu

Türk Telekom’un yeni CEO’su, Yönetim Kurulu kararıyla Paul Doany oldu.

Türk Telekom'un yeni CEO'su Paul Doany oldu
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Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Hariri konuyla ilgili şunları söyledi: “Dr. Doany, Türk Telekom'u özelleştirmeden sonraki beş yıl boyunca sabit, mobil, geniş bantta ve ayrıca eğlence, BT ve eğitim gibi bilişim ve iletişim teknolojileri alanlarında güçlü performans gösteren bir özel şirketler grubuna dönüştürme yolunda başarılı çalışmalara liderlik etmiştir. Sonrasında ise melek yatırımcı olarak çalışmalarına devam etmiş ve Türkiye'de girişimciliğe önemli katkılarda bulunmuştur. Dr. Doany'nin liderliği ve vizyonu ile Grubumuz’un güçlü mirası üzerine yeni başarılar inşa ederek şirketimizi daha yüksek seviyelere taşıyacağına inanıyorum.”
Dr. Paul Doany, son 5 yılda bilişim ve iletişim teknolojileri girişim sermayesi alanında yoğunlaşarak BT/internet şirketleri ve yenilenebilir enerji alanında başlangıç aşamasındaki yatırımları yönetti. Doany daha önceki 12 yıl boyunca Saudi Oger Grubu’nda çalıştı, Oger Telekom Kurucu CEO’su ve Türk Telekom CEO’su olarak 5 yıl hizmet verdi.

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