Türk Telekom’un yenilenen ofisleri TTMM’ler faaliyete başladı



Halihazırda Türkiye çapında 250’yi aşkın ofisi bulunan Türk Telekom, dijitalleşme ile birlikte değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere ofislerini Türk Telekom Müşteri Merkezleri’ne (TTMM) dönüştürüyor. TTMM’lerde her türlü bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetinin yanı sıra müşteri şikayetleri de alınacak, fatura ödeme, tarife değişikliği gibi hizmetler verilecek, cihaz ve aksesuar hatta televizyondan drone’a kadar çok çeşitli elektronik ürün satışı da söz konusu olacak.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden seçilen 8 pilot ofisin TTMM’ye dönüşümünün 2018’in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi planlanıyor. 2 yıl içinde ise Türkiye genelinde dönüşümün tamamlanması hedefleniyor. Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, son 15 aylık süreçte Türk Telekom’un tüm satış kanallarında entegrasyon ve geliştirmeye gittiğini belirterek, “Grup iştirakimiz İnnova ile birlikte geliştirdiğimiz ‘akıllı mağazacılık’ konseptini TTMM’lerde uyguladık. TTMM’ler ve Türk Telekom mağazaları sadece iletişim konusundaki ihtiyaçların giderildiği, cihaz alışverişinin yapıldığı noktalar değil, müşterilerin keyifli vakit geçirecekleri birer teknoloji deneyim merkezi olacaklar” dedi.



Türk Telekom’un Eylül 2017 itibariyle 40.5 milyon abone sayısına ulaştığını aktaran Önal, 2018 yılının iyileştirmeleri daha da geliştirecekleri ve sonuçları daha net alacakları bir yıl olacağını söyledi. Önal, özellikle sabit internet, mobil ve ödemeli TV pazarında daha hızlı büyüyecekleri bir döneme girdiklerini ifade etti.