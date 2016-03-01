Turkcell data ve dijital servislerle büyüdü tüm zamanların gelir rekorunu kırdı

Turkcell Türkiye ve Turkcell Grubu 2015 yılı sonu itibarıyle hem gelir hem de FAVÖK’te, tüm zamanların en yüksek sonuçlarına imza attı. Grup gelirlerinin yüzde 90’ını oluşturan Turkcell Türkiye, yüzde 9.5 büyüyerek 11 milyar 481 milyon TL’lik gelire ulaştı ve yılı yüzde 32.7 FAVÖK marjı ile tamamladı.

Turkcell Grubu ise yüzde 6.0 büyüme ile 12 milyar 769 milyon TL ciroya, FAVÖK’ü yüzde 10.1 artışla 4 milyar 141 milyon TL’ye, FAVÖK marjı ise 1.2 puanlık kaydadeğer bir yükselişle yüzde 32.4’e ulaştı. Turkcell’in başarısında data ve dijital servis gelirleri itici güç oldu. 2015 yılında data gelirleri yüzde 38.1 büyüyerek 3.5 milyar TL’ye, servis gelirleri ise yüzde 38.5 büyüyerek 659 milyon TL’ye ulaştı. Yılın son çeyreğinde aylık abone başına data kullanımı 1.7 GB oldu ve Turkcell şebekesindeki akıllı telefon penetrasyonu yüzde 52’ye çıkarak data kullanımındaki bu artışı destekledi.



Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu şunları kaydetti: “2015 Turkcell tarihinde ilk kez 3 yıllık hedeflerimizi ortaya koyduğumuz ve bu hedeflere ulaşmak için cesur adımlar attığımız bir yıl oldu. Yılı her çeyrek artan bir performans ile tüm hedeflerimize ulaşarak başarıyla tamamladık” dedi.