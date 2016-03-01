Turkcell data ve dijital servislerle büyüdü tüm zamanların gelir rekorunu kırdı
Turkcell Türkiye ve Turkcell Grubu 2015 yılı sonu itibarıyle hem gelir hem de FAVÖK’te, tüm zamanların en yüksek sonuçlarına imza attı. Grup gelirlerinin yüzde 90’ını oluşturan Turkcell Türkiye, yüzde 9.5 büyüyerek 11 milyar 481 milyon TL’lik gelire ulaştı ve yılı yüzde 32.7 FAVÖK marjı ile tamamladı.
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu şunları kaydetti: “2015 Turkcell tarihinde ilk kez 3 yıllık hedeflerimizi ortaya koyduğumuz ve bu hedeflere ulaşmak için cesur adımlar attığımız bir yıl oldu. Yılı her çeyrek artan bir performans ile tüm hedeflerimize ulaşarak başarıyla tamamladık” dedi.