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01 Nisan 2017 Cumartesi 08:00
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Turkcell’den yerli baz istasyonuyla ilk görüntülü görüşme yapıldı

Turkcell, yine bir ilke imza atarak yerli baz istasyonlarıyla görüntülü görüşmeyi gerçekleştiren ilk mobil operatör oldu.

Turkcell'den yerli baz istasyonuyla ilk görüntülü görüşme yapıldı
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Yerli baz istasyonu konusunu Türkiye’nin gündemine taşıyarak, ULAK yerli baz istasyonları projesi kapsamında iki yıldır çalışmalarını başarıyla yürüten Turkcell, iki yerli baz istasyonu üzerinden yeni nesil anlık mesajlaşma uygulaması BiP ile görüntülü görüşmeyi sağlayarak 4.5G’nin birinci yıldönümünü kutladı. Görüntülü görüşmede, Savunma Sanayii Müsteşarlığı sahipliğinde ASELSAN’ın ana yüklenici olduğu, Netaş ve Argela ile birlikte geliştirilen ULAK yerli baz istasyonları projesi kapsamında üretilen ve 4.5G teknolojisiyle geliştirilen LTE-Advanced standartlarına sahip baz istasyonları kullanıldı. Görüşme için Küçükyalı Plaza ile Erzincan şehir merkezinde bulunan iki yerli baz istasyonu Turkcell şebekesi üzerinden birbirine bağlandı.
Turkcell’in en çok kullanılan uygulamalarından biri olan BiP üzerinden yapılan ilk görüntülü görüşmeyi Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Erzincan’daki Turkcell şebeke operasyonlarında görevli çalışanlarla gerçekleştirdi.

 

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TurkcellBipKaan Terzioğlu

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