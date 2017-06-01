Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 94.3 milyar TL büyüklüğe ulaştı



TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, çift haneli büyüme ivmesini sürdüren bilişim sektörünün, ekonominin geneline yayılan çarpan etkisi ile kendisine atfedilen bu önemi fazlasıyla hak ettiğini söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca, TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan ve proje danışmanı Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu çalışma hakkında açıklamalarda bulundu.TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, çift haneli büyüme ivmesini sürdüren bilişim sektörünün, ekonominin geneline yayılan çarpan etkisi ile kendisine atfedilen bu önemi fazlasıyla hak ettiğini söyledi.

TÜBİSAD adına açıklama yapan Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu ise sektörünün 2016 yılındaki büyüklüğünü anlattı: “Bilgi ve iletişim teknolojileri toplam sektör büyüklüğü Türk Lirası bazında yüzde 14.4’lük büyüme ile 2016 yılında 94.3 milyar TL’lik hacme ulaştı. Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan bilgi teknolojileri Türk Lirası bazında yüzde 11’lik büyüme ile 29.6 milyar TL'ye, iletişim teknolojileri ise yüzde 16'lık büyüme ile 64.7 milyar TL’ye ulaştı. Sektörün, toplam ihracat rakamı ise Türk lirası bazında bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak 3.1 milyar TL’ye ulaştı.”