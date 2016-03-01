Türkiye Finans’tan Uşak esnafına finansman desteği

Sektörel özel çözüm paketleriyle KOBİ’lere destek olan Türkiye Finans, ticaret ve sanayi odaları işbirliğine devam ediyor.

Türkiye Finans, Uşak Ziraat Aletleri ve Nakil Vasıtaları Tamircileri Esnaf Odası ile işbirliği protokolu imzaladı. Banka, protokol kapsamında Oda üyelerine özel tahsis edeceği Faal Kart ile mal ve hizmet ihtiyaçlarını düşük maliyetlerle karşılamaları konusunda destek olacak.

Türkiye Finans Uşak Şube Müdürü Said Karta ve Uşak Ziraat Aletleri ve Nakil Vasıtaları Tamircileri Esnaf Odası Başkanı Nazmi Arıkan’ın katılımıyla protokol imza töreni, Uşak’taki Oda merkezinde gerçekleştirildi. Protokol törenine ayrıca Türkiye Finans Ege Bölge Saha Yöneticisi Asil Çelik de katıldı. İşbirliğiyle Oda Üyeleri’ne mal ve hizmet alımları için özel Faal Kart tahsis edilecek. Oda Üyeleri, güncel fiyatlardan yüzde 0.5 düşük fiyat ile Faal Kart kullanabilecek. Oda’ya özel tanımlanacak Faal Kart Paketi’nde 3 ay ödemesiz dönemli Ödeme Planı seçeneği de yeralacak.