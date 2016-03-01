Türkiye Finans’tan Uşak esnafına finansman desteği

Türkiye Finans Uşak Şube Müdürü Said Karta ve Uşak Ziraat Aletleri ve Nakil Vasıtaları Tamircileri Esnaf Odası Başkanı Nazmi Arıkan’ın katılımıyla protokol imza töreni, Uşak’taki Oda merkezinde gerçekleştirildi. Protokol törenine ayrıca Türkiye Finans Ege Bölge Saha Yöneticisi Asil Çelik de katıldı. İşbirliğiyle Oda Üyeleri’ne mal ve hizmet alımları için özel Faal Kart tahsis edilecek. Oda Üyeleri, güncel fiyatlardan yüzde 0.5 düşük fiyat ile Faal Kart kullanabilecek. Oda’ya özel tanımlanacak Faal Kart Paketi’nde 3 ay ödemesiz dönemli Ödeme Planı seçeneği de yeralacak.