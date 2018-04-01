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01 Nisan 2018 Pazar 08:00
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Türkiye ile Birleşik Krallık, bilim ve inovasyondaki işbirliğini genişletti

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında bilim ve inovasyon alanında devam eden işbirliğini genişletecek olan protokol metni, Birleşik Krallık İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından imzalandı.

Türkiye ile Birleşik Krallık, bilim ve inovasyondaki işbirliğini genişletti
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İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Valisi Vasip Şahin, protokol imza törenindeki konuşmasında, “İşbirliği protokolü ile bilime dayalı politikaların geliştirilmesi ve iki tarafın paylaşımlarının artırılmasının yanında, ticaret ve yatırım ilişkileri bakımından yeni fırsatların yakalanması mümkün olacak” dedi. Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominic Chilcott ise “Bölgesel Kalkınma Ajansları’nın, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki inovasyon işbirliklerini desteklemek ve geliştirmek için çalışılması gereken elzem paydaşlardan olduğunu düşünüyoruz. Bugün imzaladığımız bu işbirliği protokolü ile iki ülke arasındaki inovasyon işbirliğini daha ileri seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

 

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