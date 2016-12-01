﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Aralık 2016 Perşembe 08:19
Bu haber 7511 kez okundu.

Türkiye İnovasyon Haftası, 8-10 Aralık’ta İstanbul’da

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Türkiye İhracatçıları Meclisi’nin (TİM) sürdürülebilir kalkınma yolunda yenilikçi çalışmaları desteklemek amacıyla beş yıldır düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası, 8-10 Aralık tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Türkiye İnovasyon Haftası, 8-10 Aralık'ta İstanbul'da
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Bu yıl 10 ülkeden toplam 185 konuşmacının katılacağı etkinlikte yapay zeka, giyilebilir teknoloji, dijital oyun, spor, kadın girişimciler, sosyal inovasyon, biyonik teknoloji gibi alanlarda konferanslar, paneller, sergiler ve atölye çalışmaları düzenlenecek.
Etkinliği tanıtıma yönelik basın toplantısına TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye İnovasyon Haftası Komite Başkanı Tahsin Öztiryaki, Türkiye İnovasyon Haftası Komite Üyesi Süleyman Kocasert, Arçelik Ar-Ge Direktörü Cem Kural, Çalık Holding Kurumsal İletişim Direktörü Özlem Yalçın, Kordsa Global CEO’su Cenk Alper, TEB Marka ve İletişim Direktörü Zeynep Demirkol, Turkcell Dijital Servisler ve Çözümler Grup Başkanı Ayşem Ertopuz ve TİM Genel Sekreteri Halil Bader Arslan katıldı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “İnovasyonda başarıyı sağlamak için attığımız adımlar hedefine ulaşıyor. Türkiye, Küresel İnovasyon Endeksi sıralamasında bu yıl 16 basamak yükselerek 42. sıraya çıktı. AB İnovasyon Birliği endeksinde orta seviyede inovatif ülke grubuna yükseldi” dedi.
Sabancı Holding, Çalık Holding, Arçelik, Turkcell, TEB ve THY sponsorluğunda düzenlenecek etkinlikte, Samsung Başkan Yardımcısı Pranav Mistry, protezlerin doğal şekilde hareket etmesini sağlayan MIT Media Lab Biyomekatronik Grubu Yöneticisi Hugh Herr, flyboard modelini piyasaya sürerek devrim yaratan jet ski dünya şampiyonu Franky Zapata ve yeni nesil bir hızlı ulaşım aracı olan Hyperloop’un yaratıcısı Dirk Ahlborn da konuşmacı olacak.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Inovasyon HaftasıİnovasyonTİM

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar TL destek Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı...
Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız...
TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala” TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala”
Lenovo, Moto Z modelini tanıttı Lenovo, Moto Z modelini tanıttı
Türk-Arap Odası kuruldu Türk-Arap Odası kuruldu
Yukarı Çık

Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında yılsonuna göre yüzde 6.2 artarak...

Haberi Oku