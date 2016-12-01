﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Aralık 2016 Perşembe 08:08
Bu haber 7934 kez okundu.

Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar TL destek

Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında yılsonuna göre yüzde 6.2 artarak 292.9 milyar TL olurken banka Türkiye’nin en büyük özel bankası unvanını korudu. Bu dönemde bankanın net karı 3.3 milyar TL seviyesine ulaştı, özkaynak büyüklüğü de 35 milyar TL’yi aştı.

Türkiye İş Bankası'ndan ekonomiye 265 milyar TL destek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, finansal sonuçları şöyle değerlendirdi: “İş Bankası, milli ekonomiye sağlanan desteğin daha da önem kazandığı bu dönemde, hane halkı ihtiyaçlarından, ülkemizin büyük ölçekli yatırımlarının finansmanına kadar geniş bir yelpazede finansman desteği sağlamaya devam etti. Bankanın nakdi kredi hacmi 189.6 milyar TL’ye, gayrinakdi kredi büyüklüğü ise 55.6 milyar TL’ye yükselerek, toplam plasman hacmi 245 milyar TL’yi aştı.” İş Bankası Grubu’nun konsolide aktif büyüklüğü 350.1 milyar TL’ye ulaşırken; nakdi kredileri önceki yılsonuna göre yüzde 7 artarak 207.5 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi 57.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bankanın Eylül 2016 itibarıyla takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı, yüzde 2.6 gibi düşük bir seviyede gerçekleşti. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Türkiye İş BankasıAdnan Bali

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı...
Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız...
TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala” TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala”
Lenovo, Moto Z modelini tanıttı Lenovo, Moto Z modelini tanıttı
Türk-Arap Odası kuruldu Türk-Arap Odası kuruldu
“Herkes için Kütüphane” Projesi toplantısı Ankara’da yapıldı “Herkes için Kütüphane” Projesi toplantısı...
Yukarı Çık

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,...
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’ni (TAYSAD) ziyaret eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk...

Haberi Oku