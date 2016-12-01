Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar TL destek

Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında yılsonuna göre yüzde 6.2 artarak 292.9 milyar TL olurken banka Türkiye’nin en büyük özel bankası unvanını korudu. Bu dönemde bankanın net karı 3.3 milyar TL seviyesine ulaştı, özkaynak büyüklüğü de 35 milyar TL’yi aştı.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, finansal sonuçları şöyle değerlendirdi: “İş Bankası, milli ekonomiye sağlanan desteğin daha da önem kazandığı bu dönemde, hane halkı ihtiyaçlarından, ülkemizin büyük ölçekli yatırımlarının finansmanına kadar geniş bir yelpazede finansman desteği sağlamaya devam etti. Bankanın nakdi kredi hacmi 189.6 milyar TL’ye, gayrinakdi kredi büyüklüğü ise 55.6 milyar TL’ye yükselerek, toplam plasman hacmi 245 milyar TL’yi aştı.” İş Bankası Grubu’nun konsolide aktif büyüklüğü 350.1 milyar TL’ye ulaşırken; nakdi kredileri önceki yılsonuna göre yüzde 7 artarak 207.5 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi 57.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bankanın Eylül 2016 itibarıyla takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı, yüzde 2.6 gibi düşük bir seviyede gerçekleşti.