“Türkiye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi” tamamlandı



Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) desteklediği projenin diğer paydaşları ise KOSGEB ile TSE oldu. Enerji verimliliği önlemleri alarak ve enerji verimli teknolojiler kullanarak etkin bir enerji yönetimi oluşturulması için sanayi kuruluşlarını teşvik etmeyi, böylece sanayide enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen projede: OSB 'lere ekipman desteği ve enerji verimliliği eğitimleri, eğiticilerin eğitimi, enerji yönetimi sistemi kurulmasına dair eğitimler, enerji etüt kılavuzları, enerji yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması faaliyetleri gerçekleştirildi. Gerçekleşen 485 sanayide enerji verimliliği uygulaması sayesinde yıllık 111.722 TEP (ton petrol eşdeğeri) enerji tasarrufu sağlanmış oldu.

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, UNIDO Program Direktörü Marco Matteini, UNDP Ülke Direktörü Claudio Tomasi, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can proje kapsamında başarılı enerji verimliliği faaliyetleri yürüten öncü sanayi kuruluşlarına, ayrıca programı başarıyla tamamlayan danışmanlara ve mühendislere sertifikalarını verdi.



Proje kapsamında enerji yönetim birimlerinin kapasitesini güçlendirmek amacıyla 11 farklı şehirdeki OSB’ye eğitimler verildi. Bu eğitimler, proje kapsamında tahsis edilen infrared kamera, infrared termometre, ultrasonik sıvı ölçer, enerji analizörü, takometre, iletkenlik ölçer gibi test ve ölçüm cihazlarıyla desteklendi. Ayrıca ölçüm cihazlarının kullanımı ile ilgili filmler hazırlanarak bilgiye daha fazla kişinin erişimi sağlanmış oldu. Bundan sonraki süreçte OSB’lerin enerji yönetim birimlerinde görevli personeli tarafından bu ekipmanlar kullanılacak, ölçüm verileri değerlendirilecek, çıkan sonuçlara göre enerji verimliliği, enerji yönetim sistemi gibi konularda alınması gereken tedbirler belirlenecek. Enerji yönetim sistemleri, enerji etütleri, kıyaslama, finansal mekanizmalar, ölçüm cihazları, ölçüm teknikleri, projelerin teknik ve finansal analizleri, enerji performans yönetimi gibi konularda gerçekleştirilen eğitimlere 2.104 kişi katıldı.