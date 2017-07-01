Türkiye’nin cazibesi dünyada 45. sırada



Küresel markalar ABB, Toyota ve Unilever’in işbirliğiyle hazırlanan endekste Türkiye dünyada 144 ülke arasında 45. sırada yer aldı.

Küresel Cazibe Endeksi; Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi, Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabetçilik Endeksi ve Küresel İnovasyon Endeksi gibi endekslerin eksik noktalarını tamamlamayı ve daha objektif bir metodolojiyi hedefliyor. Endekste İtalya ise 14. sırada yer alıyor.



Endeksin tanıtımı için düzenlenen “Küresel Cazibe Endeksi: Türkiye ve İtalya’nın Rekabetçiliğinin Ölçütü” etkinliğinde konuşan TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, “Ülkemiz Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Rekabetçilik Endeksi’nde 69. olurken Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi sonuçlarına göre 65. sıradaydı. Ancak daha objektif bir metodoloji kapsamında yapılan Küresel Cazibe Endeksi ile ülkelerimizin daha güvenilir kriterlerle değerlendirildiğini gördük” diye konuştu.



İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo ise iki ülkenin dış yatırımlar için cazibe merkezi olduğuna dikkat çekerek, “Ankara ve Roma dış yatırımlara ciddi önem veriyor” dedi.