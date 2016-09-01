Türkiye’nin en başarılı 10 genci aranıyor

Birleşmiş Milletler’in desteklediği sivil toplum örgütlerinden birisi olan JCI (Junior Chamber International) tarafından 1981 yılından bu yana düzenlenen, ‘Ten Outstanding Young Persons of the World’ün Türkiye ayağı olan ‘TOYP-Türkiye'nin 10 Başarılı Genci' yarışmasına adaylık süreci başladı.

Proje; toplumsal gelişime katkısı bulunan ve daha iyi yarınların peşinde koşan başarılı gençlerinin çalışmalarını görünür kılmayı, onları daha duyarlı ve aktif vatandaş olmaları yönünde teşvik etmeyi amaçlıyor. Kendi kategorisinde fark yaratan adaylar, her yıl Kasım ayında düzenlenen ‘TOYP Ödül Töreni’nde ‘Türkiye’nin On Başarılı Genci’ olarak seçiliyor ve uluslararası seçkinliğe sahip TOYP Ödülü’nü kazanıyor. TOYP Başvuru Kategorileri: İş Dünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik, Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi, Bilimsel Önderlik, Kültürel Başarı, Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik, İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı, İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet, Fen ve Teknik Gelişme, Kişisel Başarı ve Tıbbi Yenilik ve Buluşlar.