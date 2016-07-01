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01 Temmuz 2016 Cuma 08:00
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Türkiye’nin ihracat yıldızı Koç Holding oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’ne Koç Holding damgasını vurdu.

Türkiye'nin ihracat yıldızı Koç Holding oldu
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Son 5 yıldır olduğu gibi 2015 yılında da en fazla ihracat yapan ilk 10 şirketin 4’ü Koç Topluluğu Şirketleri’nden oluştu. 1’inci Ford Otosan, 2’nci Tüpraş, 6’ncı Tofaş, 7’nci Arçelik olurken ödülleri Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Topluluğu Şirketleri’nin gerçekleştirdiği kombine ihracat rakamının Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 9’unu teşkil ettiğine dikkat çekti. Ömer M. Koç, şöyle devam etti: “Vergi, patent ve ihracat liglerinde zirvede yeralmayı ülkemiz ekonomisine kattığımız değer açısından çok önemsiyor ve şampiyonlukları gururla karşılıyoruz. Dış pazarlarımızı çeşitlendirme stratejilerimiz doğrultusunda bir yandan pazar payımızı artırırken diğer yandan yeni pazarlarda faaliyetlerimizi geliştiriyoruz” dedi.
Törende ayrıca sektör bazında da başarılar ödüllendirildi. “Kimyevi Maddeler ve Mamulleri” kategorisinde Tüpraş’ın birincilik ödülünü Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, “Otomotiv Endüstrisi” kategorisinde Ford Otosan’ın birincilik ödülünü Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Makine ve Aksamları” kategorisinde TürkTraktör’ün birincilik ödülünü TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta aldı.

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