Türkiye’nin ilk 500 bilişim şirketi belli oldu



Bu yıl “İş Dünyası Bilişim Rüzgârı ile Büyüyor” mottosuyla gerçekleştirilen “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2017-Bilişim 500” Araştırması’nın sonuçları törenle açıklandı. Açılışı T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ve BThaber Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe gerçekleştirdi. Araştırmaya ilişkin bilgi veren M2S Araştırma ve Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Özlem Unan, araştırma kapsamında kendilerine bilgi veren şirketlerin yüzde 69’unun gelirlerini bir önceki yıla göre artırdığını belirtti. Unan’ın verdiği bilgilere göre bu yıl 73 şirketin ilk defa sıralamaya girdiği araştırmada en yüksek büyüme oranı yüzde 458 olarak gerçekleşti.

Toplam 80 ödülün sahiplerini bulduğu törende; 21 donanım, 12 hizmet ve 18 yazılım kategorisinde, 10 adet de PLUS kategorisinde ödül verildi. Törende “Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri” kategori başlığı altında “Ar-Ge Yatırımı Kategorisi”nde LOGO YAZILIM, “Türkiye Merkezli Üretici IoT ve M2M Kategorisi”nde ARVENTO ödüle layık görüldü. “Donanım İhracatı Kategorisi”nde ATOS BİLİŞİM, “Hizmet İhracatı Kategorisi”nde NETAŞ, “Yazılım İhracatı Kategorisi”nde de EKİN TEKNOLOJİ ödül aldı. Türkiye Merkezli Üretici Donanım Kategorisi”nde KAREL ELEKTRONİK, “Türkiye Merkezli Üretici Hizmet Kategorisi”nde LOGO YAZILIM ve “Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Kategorisi”nde de SOFTTECH ödül alan diğer firmalar oldular.