Toplam 80 ödülün sahiplerini bulduğu törende; 21 donanım, 12 hizmet ve 18 yazılım kategorisinde, 10 adet de PLUS kategorisinde ödül verildi. Törende “Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri” kategori başlığı altında “Ar-Ge Yatırımı Kategorisi”nde LOGO YAZILIM, “Türkiye Merkezli Üretici IoT ve M2M Kategorisi”nde ARVENTO ödüle layık görüldü. “Donanım İhracatı Kategorisi”nde ATOS BİLİŞİM, “Hizmet İhracatı Kategorisi”nde NETAŞ, “Yazılım İhracatı Kategorisi”nde de EKİN TEKNOLOJİ ödül aldı. Türkiye Merkezli Üretici Donanım Kategorisi”nde KAREL ELEKTRONİK, “Türkiye Merkezli Üretici Hizmet Kategorisi”nde LOGO YAZILIM ve “Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Kategorisi”nde de SOFTTECH ödül alan diğer firmalar oldular.
Türkiye’nin ilk 500 bilişim şirketi belli oldu
Türkiye’de bilişim alanındaki tek kapsamlı araştırma olan İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması sonuçlandı.
Toplam 80 ödülün sahiplerini bulduğu törende; 21 donanım, 12 hizmet ve 18 yazılım kategorisinde, 10 adet de PLUS kategorisinde ödül verildi. Törende “Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri” kategori başlığı altında “Ar-Ge Yatırımı Kategorisi”nde LOGO YAZILIM, “Türkiye Merkezli Üretici IoT ve M2M Kategorisi”nde ARVENTO ödüle layık görüldü. “Donanım İhracatı Kategorisi”nde ATOS BİLİŞİM, “Hizmet İhracatı Kategorisi”nde NETAŞ, “Yazılım İhracatı Kategorisi”nde de EKİN TEKNOLOJİ ödül aldı. Türkiye Merkezli Üretici Donanım Kategorisi”nde KAREL ELEKTRONİK, “Türkiye Merkezli Üretici Hizmet Kategorisi”nde LOGO YAZILIM ve “Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Kategorisi”nde de SOFTTECH ödül alan diğer firmalar oldular.