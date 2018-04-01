Türkiye’nin ilk finansal planlama uzmanları geliyor



Küresel arenada Certified Financial Planner-CFP olarak tanımlanan ‘Sertifikalı Finansal Planlama Uzmanı’, bireylerin özel finansal danışmanı olarak biliniyor. CFP sertifikalı uzmanlar, 217 saatlik yoğun bir eğitim programını bitirdikten ve sonrasında yapılan kapsamlı bir sınavı geçerek CFP unvanına hak kazanıyorlar.

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Denetim Anabilim Dalı Başkanı ve YeditepeSEM Direktörü Doç.Dr. Can Tansel Kaya, CFP’lerin, bireylerin/ailelerin uzun vadeli finansal resmini ortaya koyarak, hedeflerini gerçekleştirebilmek için bir finansal plan ortaya çıkardığını belirterek bu mesleğin yakın gelecekte çok değerli olacağını söyledi. Kaya, Türkiye’de ilk kez Yeditepe’de açılan Lisanslı Finansal Planlama Uzmanlığı eğitiminin tamamlandığını anımsatarak katılımcıların ABD merkezli Financial Planning Standards Board (FPSB) tarafından düzenlenen CFP sınavına tabi tutulacağını ve başarılı olanların CFP unvanını alacaklarını ifade etti.



Türkiye Finansal Planlama Derneği üyelerinin de eğitimlerini Yeditepe Üniversitesi’nden aldığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti: “Sınavı geçen kişiler Türkiye’deki ilk ‘Lisanslı Finansal Planlama Uzmanları’ olacak ve sonrasında bu sektör gelişerek yarının mesleği haline gelecek. Ülkemizde bu sertifikasyona büyük bir ivme ile artacak olan talebe, güçlü temeller üzerine kurulmuş olan Yeditepe Üniversitesi yanıt verecektir. Farkındalık arttıkça ülkemizde CFP’nin, CPA, CMA, CIA, CRMA gibi geçerli diğer mesleki sertifikalar seviyesine çok kısa sürede geleceğini öngörmekteyiz.”