Türkiye’nin kariyer buluşması: İSKİF’2016

Bu yıl 5. kez gerçekleştirilecek olan “Kariyer ve İstihdam” konulu fuarda işsizliğin azaltılmasına önemli oranda katkı sağlanması hedefleniyor. 10 bin kişinin iş sahibi olmasının hedeflendiği fuarda iş arayan ancak firmalara nasıl ulaşacağını bilemeyen işsizler, iş dünyasını merak eden üniversiteliler ve işini değiştirmek isteyenler, Türkiye’nin önde gelen yüzlerce firması ile biraraya gelecek. Elemana ihtiyacı olan yeni istihdam alanları yaratmayı hedefleyen firmalar ziyaretçileri stantlarında ağırlayacak, uygun olduğunu öngördükleri adaylarla iş görüşmeleri yapacak.

Üniversitelileri daha öğrenci iken iş dünyası ile buluşturmayı hedefleyen İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü İl Müdürü Muammer Coşkun, “Üniversite öğrencileri işgücüne eğitim seviyesi düşük olanlardan çok daha hızlı katılıyor ancak istihdama aynı hızda katılamıyor. Biz üniversiteleri, mezun olmadan iş dünyası ile tanıştırıyoruz ayrıca günlük 50 TL de harçlık veriyoruz. Daha öğrencilik yıllarında iş dünyası ile tanışmak isteyen üniversitelilere İSKİF 2016’da iş dünyasının kapılarını açıyoruz” diye konuştu.