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01 Nisan 2016 Cuma 08:00
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Türkiye’nin makinecileri Almanya pazarını radarına aldı

Uluslararası Metal Endüstrisi, Otomasyon ve Üretim Teknolojisi Fuarı (METAV Makine) bu yıl ilk kez ‘Türkiye’nin Makinecileri’ni ağırladı. Dünya genelinde 25'in üzerinde ülkeden, 700'e yakın firmanın katılım gösterdiği fuarı yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye'nin makinecileri Almanya pazarını radarına aldı
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Makine Tanıtım Grubu Başkanı Adnan Dalgakıran, şunları söyledi: “Dünya genelinde 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren sektörümüzün, toplam ihracatı içinde yüzde 15’lik bir paya sahip olan Almanya'ya geçtiğimiz yıl gerçekleşen makine ihracatımız 2 milyar doların üzerinde oldu. Geçmişten gelen köklü ilişkilerimiz ve lojistik imkanlarımız sayesinde bu oranı daha da yukarı taşıyabileceğimize inanıyoruz. Bu kapsamda Almanya'yı hedef pazar olarak belirledik ve bu ülkedeki tüm partnerlerimizle beraber yeni işbirlikleri geliştirmek üzere sıkı bir çalışma yapıyoruz. Türk-Alman işbirliğini örnek bir model olarak geliştirip, bu ülkenin teknolojik birikiminden yararlanarak ‘Türkiye'nin Makinecileri'ni imalat sanayinde daha da güçlü bir konuma taşıyacağız.”

 

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Uluslararası Metal EndüstrisiMETAVMETAV MakineAdnan Dalgakıran

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