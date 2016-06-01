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01 Haziran 2016 Çarşamba 08:00
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TURKKOM’dan esnafa ARTI İNDİRİM

TURKKOM’dan esnafa ARTI İNDİRİM sistemi geliyor. TURKKOM, üye işyeri esnaflara KobiKart’lar veriyor. Esnaf da bu kartları kendi müşterilerine dağıtıyor.

TURKKOM'dan esnafa ARTI İNDİRİM
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Müşteriler, tek bir alışveriş kartı ile (KobiKart) sadece o esnafta değil tüm sektörlerdeki üye işyerlerinde yapacağı alışverişlerde bu kartı kullanabiliyor. Böylece tek bir kart kullanarak avantajlı ve kazançlı alışveriş yapıyor. Müşteriler, üye esnaflardan yaptıkları her alışveriş karşılığında Para Puan kazanıyor. Örneğin; ARTI İNDİRİM konseptinde, sisteme yüzde 10 indirim oranı tanımlayan bir üye esnaftan 100 TL’lik alışveriş yapan bir müşteri, bu indirim oranının yüzde 50’si kadar, yani 5 TL Para Puan kazanmış oluyor.
TURKKOM Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Sönmez, “TURKKOM İletişim Bilişim A.Ş. olarak, 3 yılı aşkın bir süredir sürdürdüğümüz Kobi Destek Programı; ARTI İNDİRİM’in yazılım altyapısını tamamlamış bulunuyoruz. Müşterilerinden sadece kendisinden yaptıkları alışverişler neticesinde para kazanan esnaflar, bu projeyle birlikte müşterilerinin diğer esnaflardan yaptıkları alışverişlerden de kazanç elde etmenin keyfini yaşayacak” dedi.

 

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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
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Kobi Destek ProgramıNurettin SönmezKobiKartKobiTURKKOM

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