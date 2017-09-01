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01 Eylül 2017 Cuma 08:00
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TÜRKONFED ve İKV Sanayi 4.0 için Gümrük Birliği modernizasyonunu ele aldı

Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin yıllardır en önemli gündem maddelerinden biri olan Gümrük Birliği’nin modernizasyonu süreci, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Gümrük Birliği Sohbetleri”nde ele alındı.

TÜRKONFED ve İKV Sanayi 4.0 için Gümrük Birliği modernizasyonunu ele aldı
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Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecini destekleyen ve bu doğrultuda çalışmalar yapan iki güçlü kurumunun düzenlediği toplantıya TÜRKONFED Danışmanı Dr. Haluk Tükel, İKV Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray ve Siemens Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Ersoy konuşmacı olarak katıldı.
İKV Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray şunları söyledi: “Son 20-25 yılda ciddi bir ilerleme kaydettik. Düşük gelirli bir sanayi ülkesi olmaktan çıkıp orta gelirli bir orta sanayi ülkesi olmayı başardık. Bu başarılarda Gümrük Birliği’nin de önemli rolü olmuştur. Ancak son birkaç yılda orada takılıp kaldık. Çünkü ülkemizin ticaret altyapısı, hedeflerine paralel gelişmedi. İhracatımızın tutarı 90 milyon ton, ihracat gelirimiz de 150 milyar dolar civarında. Hedefimiz bu tutarı 3-3 buçuk katına çıkartarak gelirde 500 milyar dolara ulaşmak. Ancak, malı taşıyacak yolumuz, depolayıp ihraç edecek limanımız yok. Ayrıca firmalarımız küresel değer zincirlerinin parçası olmakta zorluk çekiyor.”
Türkiye’nin Sanayi 4.0 yolculuğuna çıkmak için süreçlerinin otamasyonunu hızla tamamlaması gerektiğine dikkat çeken Siemens Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Ersoy; “Sanayi 4.0 yolculuğuna çıkmamız için ilk önce 3.0’ı tamamlamamız ve bir başka ifadeyle otomatize olmamış süreçlerimizin otamasyonunu hızla tamamlamamız gerekiyor. Eğer Almanya Sanayi 4.0’a tam olarak geçmek için kendisine 20 yıl biçiyorsa  Türkiye’nin de en fazla 30 yıla ihtiyacını olduğunu düşünüyorum. Türkiye Sanayi 4.0’ı ıskalamayacak” dedi.
Gümrük Birliği komisyonu tarafından üretilen belgelere göre, Gümrük Birliği modernizasyonunun 2015-2030 yılları arasında her yıl yüzde 0.98’lik bir büyüme getireceğini ve bunun yüzde 75’inin tarımdan geleceğini belirten TÜRKONFED Danışmanı Dr. Haluk Tükel; Gümrük Birliği modernizasyon projesinin, Türk tarımının uluslararası rekabete açılma projesi olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

 

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