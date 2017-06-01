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01 Haziran 2017 Perşembe 08:00
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‘TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var’ın birincisi PHYSHOME oldu

TÜSİAD tarafından, Türkiye'nin büyümesi ve kalkınmasında aktif rol oynayacak, vizyoner genç girişimcileri ortaya çıkarmak ve inovatif fikirlerini büyük sermaye ile buluşturmak amacıyla düzenlenen “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” yarışmasında kazananlar belli oldu.

‘TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var'ın birincisi PHYSHOME oldu
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Ödüle Türkiye genelinde 73 il ve 152 üniversiteden 3.706 öğrenci katıldı. 75 bin TL’lik Birincilik Ödülü'nü Physhome kazandı. 50.000 TL’lik İkincilik Ödülü'nü Bizim Ekip alırken 25.000 TL’lik Üçüncülük Ödülü'nü; Buz Dökücüler kazandı. Ödül töreni, yarışmaya katılan öğrencilerin yanı sıra TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, ekiplerin projelerine rehberlik yapan TÜSİAD Üyeleri ve girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerini buluşturdu.
Törenin açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, şunları söyledi: “Yarışmamız, 2011 yılında pilot nitelikte bir proje olarak başladığında hedefimiz, girişimcilik kültürünü gençlerimiz arasında yaygınlaştırmak, gençlerimizin tutkularıyla şekillendirdikleri iş fikirlerine, TÜSİAD bünyesindeki deneyimle rehberlik etmekti. Evet, adı yarışmaydı ama yarışanlar asla gençlerimizin hayalleri değildi. Yarışan ve kazanan hep Türkiye olacak, projemize katılan gençlerimizden her biri çok önemli değerler elde edecekti.”
Bu Gençlikte İŞ Var! Ödül Töreni'ne evsahipliği yapan ve finalin jüri üyelerinden Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, kadınların girişimcilik ekosisteminde daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı: “Bugün, Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 30'larda ve bu hiç yeterli bir sayı değil. ‘Bu Gençlikte İŞ Var!’ yarışmasında yüzde 33  kadın girişimci katılımı iyi bir başlangıç. Fakat her konuda olduğu gibi burada da eşitlik diyoruz ve bu rakamı yukarı çekmeliyiz.”

 

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