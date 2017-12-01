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01 Aralık 2017 Cuma 08:00
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TÜSİAD ile TÜRKONFED'in hayata geçirdiği BORGİP KOBİ'leri güçlendirecek

TÜSİAD ve TÜRKONFED işbirliği, Garanti Bankası'nın ana desteği ve Kariyer.net İK Platformu İş Ortaklığı ile Türkiye'nin, öncelikle az gelişmiş bölgelerindeki KOBİ'lerin insan kaynakları, teknoloji ve yönetim becerilerini iyileştirmeyi hedefleyen Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP), uzun vadede Türkiye'deki tüm KOBİ'lere odaklanacak.

TÜSİAD ile TÜRKONFED'in hayata geçirdiği BORGİP KOBİ'leri güçlendirecek
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BORGİP ile KOBİ'ler ve iş insanları odağa alınarak, onların büyümesine destek olunması, dolayısıyla bu bölgelerde refah ve gelir artışına katkı sağlanması hedefleniyor. Pilot çalışma kapsamında, Kalkınma Bakanlığı, bölge Kalkınma Ajansları ve TÜRKONFED'in bölgesel federasyonlarının işbirliğiyle belirlenen bölge illerinde bine yakın firma tespit edildi. Söz konusu firmaların sayısı sektör, il, ciro, çalışan sayısı gibi kırılımlar üzerinden 100'e indirildi.
BORGİP kapsamında, az gelişmiş bölgelerde imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve 20 ila 249 çalışana sahip KOBİ'lere mentorluk desteği sunuluyor. BORGİP platformunun tanıtıldığı basın toplantısında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik şunları söyledi: "Bölgesel teşvik paketleri, bölgesel politikalar açısından olumludur ancak geliştirilmesi gerekir. Az gelişmiş bölgelerimizde; yerel firmaların büyümesine odaklanacak kalkınma stratejilerinin hayata geçirilmesi, yerel kaynakların güçlendirilmesi, merkezi ve yerel tüm aktörlerin dahil olduğu bir yönetişim anlayışının daha fazla benimsenmesi gerekiyor."
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ise şu görüşleri paylaştı: “BORGİP ile verimlilik, istihdam, teknolojik altyapı, Ar-Ge ve inovasyon gibi alanlarda KOBİ'lerin küresel rekabet gücünü artırma hedefiyle yola çıktık. BORGİP, bugün itibarıyla Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmesinin ve orta gelir tuzağından çıkışının anahtarı niteliğindedir.”

 

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